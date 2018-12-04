احذر.. هذه الأسماك فيها سم قاتل

04 ديسمبر 2018 - 04:49 م

"صرصار البحر" يحول بحيرة قارون إلى "خرابة".. و"البالون والبقرة على عينك يا تاجر".. و"النمر والعقربية" تهددان مواطنى البحر الأحمر



تسببت الأسماك السامة، التى غزت الأسواق خاصة بالمحافظات الساحلية، فى عدة كوارث كان من بينها ضحايا فى الصيادين والمستهلكين.

وانتشرت أسماك العقرب والبقرة والبالون، والتى يكفى سمها لقتل 30 شخصًا.

كما انتقلت أسماك سامة من البحر الأحمر إلى كفر الشيخ، والتى تفاجأ بها الصيادون، ولم يكونوا على دراية بها، ما تسبب فى وقوع حالات تسمم بينهم.

بينما كانت الكارثة بين صيادى الفيوم من نوع آخر، بسبب الهجرة الجماعية بحثًا عن لقمة العيش فى محافظات أخرى، حيث التهمتهم حوادث الطرق، خاصة فى أسوان فى رحلتهم للاصطياد من بحيرة ناصر بعد أن هجروا بحيرتهم، بسبب تسلط "صرصار البحر" على أسماك البحيرة، والذى تسببت فى خرابها.

وتحولت البحيرة إلى خرابة، بعد أن كانت أسماكها تصل إلى أسواق إيطاليا.

أسواق الإسكندرية، لم تخل أيضًا من حزمة من الأسماك السامة، حيث ظهر ما يقرب من 7 أنواع سامة فى أسواقها، بالإضافة إلى تواجد ذات الأنواع فى أسواق البحر الأحمر، على مرأى ومسمع من الجميع.





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