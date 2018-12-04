تفاصيل لقاء السيسي بمدير المخابرات الأمريكية

04 ديسمبر 2018 - 04:49 م

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مدير المخابرات الوطنية الأمريكية، دان كوتس، بالقاهرة، بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، في بيان له، إن اللقاء بحث "سبل تعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي بين البلدين لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف".

كما تطرق أيضًا إلى "تبادل وجهات النظر بشأن المستجدات المتعلقة بعدد من القضايا في منطقة الشرق الأوسط، بما فيها سبل التوصل إلى تسويات سياسية للأزمات الراهنة".

ونقل البيان عن السيسي تأكيده على "متانة العلاقات المصرية الأمريكية، والأهمية التي توليها القاهرة لدعم وتعزيز التعاون الراسخ بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة على صعيد جهود مكافحة الإرهاب والتعاون الأمني والاستخباراتي".

من جانبه، أكد كوتس حرص بلاده على التنسيق المستمر مع مصر إزاء التحديات المختلفة التي تواجه البلدين، خصوصا في ضوء الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط.

ومدير المخابرات الوطنية بالولايات المتحدة هو مسئول على مستوى وزاري داخل حكومة البلاد، ويخضع لسلطة وتوجيه ورقابة الرئيس دونالد ترامب.

وتشهد منطقة الشرق الأوسط أزمات عديدة تشمل على وجه الخصوص سوريا واليمن وليبيا، إضافة إلى استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.



