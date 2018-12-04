» غلق مينائي الإسكندرية والدخيلة بسبب الطقس السيئ

04 ديسمبر 2018 - 06:23 م

قال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، إن إدارة حركة السفن قررت في الرابعة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء غلق بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة، نظرا لارتفاع الأمواج وسرعة الرياح إلى المعدلات التي لا تسمح بحركة اللنشات وصعود ونزول المرشد من وعلى السفينة بشكل آمن.

وأضاف الغندور أن عمليات الشحن والتفريغ بالسفن المتراكية على الأرصفة، ودخول وخروج البضائع والشاحنات من وإلي الميناء تستمر بشكل طبيعي رغم غلق البوغاز.



