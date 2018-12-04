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مدبولى يُصدر قرارا بإنشاء وحدة لتنظيم النقل بالمدن الجديدة

الحياة السياسية

رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي
رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي

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أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً وزارياً، بإنشاء وحدة لتنظيم النقل بالمدن الجديدة، ويكون مقرها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تحت إشراف المهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس الهيئة، لتنمية وتطوير المدن.

وقال المهندس عبد المطلب ممدوح: نص القرار أن تتضمن مهام الوحدة ما يلى: إعداد خطط النقل الجماعي الحضري الذكي داخل المدن الجديدة، وربطها بالمدن الأم، أو المجاورة، بمحطات النقل الجماعي، وتحديد التصورات للوضع الحالي والمستقبلي مع تطور نمو المدن الجديدة، وإعداد العقود مع المستثمرين والمُشغلين، لإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة وسائل النقل الجماعي التي تقوم الوحدة بطرحها من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

والمراقبة والإشراف على إدارة وتشغيل وصيانة أنظمة النقل الذكية وغيرها، التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووضع معايير لتقييم مستوى الأداء، ووضع أطر للعقوبات والحوافز والمكافآت للمُشغلين على أساسها، وشراء المعدات والأجهزة من خلال المنح والاستثمارات، التى توفر عمليات المراقبة والإشراف على أنظمة النقل، وتوظيف الأفراد المؤهلين ذوى الخبرة والقدرة على الإدارة والتشغيل، وتدريبهم وفقاً لمهام وحدة تنظيم النقل.

ونص القرار الوزاري على إصدار قرار من نائب رئيس الهيئة، لتنمية وتطوير المدن، المشرف على الوحدة، بتشكيل الهيكل الإداري والفني لها.


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