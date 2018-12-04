تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليومين المقبلين

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الامطار

الأرصاد

تحذير

أعلن الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية؛ سقوط أمطار غزيرة غدًا الأربعاء على السواحل الشمالية، والوجه البحري، وشمال وجنوب سيناء، تمتد إلى القاهرة وشمال الصعيد، لتصل موجة الطقس السيئ إلى ذروتها بعد غد الخميس.

وأضاف «عبد العال» خلال حديثه لفضائية «دي إم سي»، أن اليومين المقبلين سيشهدان نشاطًا للرياح المثيرة للأتربة، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، الأمر الذي يستوجب ارتداء الملابس الثقيلة، ناصحًا قائدي السيارات بتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر، واتباع تعليمات المرور.


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