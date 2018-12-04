» رسميًا..«الجبلاية»يرفض تنظيم «الأمم الأفريقية»

04 ديسمبر 2018 - 06:29 م

أكد كرم كردى عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن المجلس اتفق خلال اجتماعه الذي انتهى قبل قليل على رفض فكرة التقدم بطلب لتنظيم بطولة الأمم الأفريقية، المقرر انطلاقها في يونيو المقبل، سواء بالاشتراك مع المغرب أو تنظيم البطولة بشكل منفرد.

وأوضح كردى، أن هناك قناعة داخل المجلس أن الظروف غير مهيأة حاليا لاستضافة بطولة بحجم أمم أفريقيا 2019، خاصة أن البطولة في نسختها القادمة ستضم 24 فريقا لأول مرة، كما أن غياب الجماهير عن حضور المباريات ربما يتسبب في رفض الطلب المصرى حال التقدم لتنظيم البطولة.

أضاف كردى، أن مصر ستنظم بطولة امم أفريقيا تحت 23 سنة نهاية العام المقبل، وسيكون من الصعب تنظيم بطولتى أمم أفريقيا في أقل من عام، ولذلك كان قرار المجلس باستبعاد فكرة التقدم بطلب لتنظيم أمم أفريقيا للكبار.