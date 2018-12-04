وفاة والد طالبة بعد دفاعه عن نجلته داخل الفصل

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والد الطالبة "مريم" يعلن خبرا مؤسفا بقضية ابنته

وفاة

مدرسة

طلاب

التنمر

 شهدت مدرسة النهضة الثانوية بنات، واقعة مؤسفة بعد قيام عدد من الطالبات باحتجاز زميلتهن "م.ن" الطالبة بالصف الثانى الثانوى، على يد أصدقائها داخل حرم المدرسة، لتنتج واقعة جديدة ومؤسفة شهدتها مدينة السلام للتنمر بها، والقيام بأفعال خادشة، ما دعا الطالبة للاستغاثة بوالدها ووالدتها عبر الهاتف، ليقوم الوالد بالإسراع للمدرسة، ليحاول إنقاذ ابنته، ولم يعلم أن تلك الواقعة ستذهب به أدراج الرياح.

حاول الأب الدفاع عن ابنته بكل ما أوتى من قوة، ما تسبب فى حالة من الهرج والمرج داخل المدرسة، وإنقاذ الطالبة، لكن الواقعة لم تقف عند هذا الحد، فبعد إنقاذ ابنته، أصيب الأب بأزمة قلبية حادة داخل المدرسة، نقل على أثرها إلى مستشفى السلام التخصصى، " حسب ما نشر في اليوم السابع " ليفارق الحياة وروحه تلعن هؤلاء الذين تسببوا فى تشريد أسرة بأكملها، وتحويل مسار طالبة لم تحلم إلا بالعيش فى سلام.

من جانبه تدخل جمال حشمت مدير عام إدارة السلام التعليمية، ما دعا المدرسة لفصل الطالبات أسبوعًا فقط، بعد وقوع الكارثة، وتحويلهن للتحقيق.

وفى ذات السياق أصيبت الطالبة بحالة نفسية وعصبية كبيرة، بعد وفاة والدها العائل الوحيد للأسرة، وترصد أصدقاؤها بها لعدم انصياعها لطالباتهن، وعلى جانب أخر أصبحت الأسرة التى تتكون من طفلين أحدهما فى الصف الثالث الابتدائي، والآخر لم يتعد الخامسة من عمره، إلى جانب الطالبة بالصف الثانى الثانوى، دون مأوى بعد تهديد مالك العقار الذى يسكنون به بطردهم لتخلفهم عن دفع الإيجار المعهود.

وفى السياق ذاته طالبت والدة الطالبة، بوجود ضمان أمن لحماية ابنتها من سلوك الطالبات بمدرسة "النهضة الثانوية" بالسلام، خاصة أن المدرسة لم تتخذ أى قرار تجاه الطالبات اللائى ارتكبن هذه الواقعة إلا بالفصل أسبوع واحد فقط، والعودة مجددًا للدراسة، مؤكدة أن ابنتها تعيش حالة من الغضب والإرهاق والمرض النفسى والعصبى، جراء ما حدث لها ولوالدها داخل مدرستها.

ش

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