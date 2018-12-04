«شكري» يلتقي أمير الكويت

04 ديسمبر 2018 - 06:31 م

التقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الثلاثاء، أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد حافظ: "نشعر بالاعتزاز والفخر بالعلاقات الوثيقة والأخوية التي دائما ما جمعت بين البلدين والشعبين الشقيقين".

وفي وقت سابق، أصدرت وزارة الخارجية الكويتية بيانا قالت فيه إن زيارة الوزير شكري تشكل فرصة مواتية لتبادل الآراء بشأن الأحداث التي تشهدها المنطقة في تلك الظروف الراهنة.

وقالت الوزارة، قبيل بدء أعمال الدورة 12 للجنة المشتركة المصرية الكويتية، اليوم الثلاثاء، إن انعقاد الدورة يأتي استكمالا لما حققته الدورات السابقة من نتائج إيجابية، وتعزيزا لعمق العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين.

وأضافت أنه سيتم استعراض مجالات التعاون بين البلدين، وبحث سبل تقويتها، للوصول إلى آفاق جديدة للتعاون.



