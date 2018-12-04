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بالصور.. لحظة وفاة شاب صدمته سيارة بالوراق

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لحظة وفاة شاب صدمته سيارة بالوراق
لحظة وفاة شاب صدمته سيارة بالوراق

محمود أبوسعد

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شهد طريق الوارق المناشي، حادثًا مؤلمًا، حيث صدمت سيارة ميكروباص بدون لوحات معدنية، يقودها مراهق تحت السن، شاب يقود دراجة بخارية، ما أدى لوفاته.

وفي التفاصيل، وقع الحادث بالقرب من شركة الكهرباء، حيث كان فتى مراهق، لا يحمل رخصة قيادة يقود سيارة أجرة لا تحمل لوحات معدنية عكس الطريق بسرعة متهورة فصدم شاب يقود دراجة بخارية "موتسيكل"، بشدة، ما أدى إلى سقوطه من على دراجته واصطدم بالزجاج الأمامي للسيارة فتحطم رأسه، وتحطم الزجاج أيضًا.

وعندما هرع الركاب والمارة بالطريق لإنقاذ الشاب، وسحبه من أسفل السيارة، والدراجة البخارية، أيقن الجميع أن الشاب يلفظ أنفاسه ، فقد سال الدم من فمه وأذنه وأنفه، لكن أحد الشباب لم يفقد الأمل واتصل بالإسعاف، التي لم تتأخر فقد وصلت بعد 10 دقائق، وما أن وصل المسعفون وقاموا بالكشف المبدئي، حتى أعلنوا وفاته، وسط صدمة من الجميع، ولم يجد الأهالي غطاء لستر جسد الضحية، لولا أن سيدتين، أحدهما خلعت خمارها، وغطت وجهة، وأخرى كانت عائدة إلى المنزل ومعها ملابس العمل فأكملت ستر جسده.

وتحفظ ضابط شرطة على السائق الذي أصيب بحالة صدمة أعجزته عن النطق، وطالب الأهالي الضابط بإبعاده من مسرح الجريمة، قبل وصول أهالي الضحية، حتى لا يفتكوا به، وبالفعل أخذ الضابط السائق، في سيارته الخاصة واتجه به إلى قسم شرطة الوراق.

وما أن تعرف أحد المتواجدين على جثة المتوفى،حتى أبلغ أهله الذين جاءوا مذعورين، وسط نحيب وعويل من أقاربه، وحاول المتواجدين تهدءتهم, وتم نقل جثته للمستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.






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