مصر تعزز التعاون مع الدنمارك في مجال الطاقة المتجددة

حسن عاشور
استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة السيد توماس آنكر Thomas Anker سفير الدنمارك بالقاهرة ، وذلك لدعم وتعزيز التعاون بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الدنمارك في مجال الطاقة المتجددة .
استعرض الدكتور شاكر خلال الاجتماع التحديات التي واجهها قطاع الكهرباء فى مصر فى السنوات الماضية وكيفية التعامل معها وماتم انجازه حتى الآن مشيراً إلى نجاح القطاع في التغلب على تلك الأزمة بفضل المساندة والدعم الفعال من جانب القيادة السياسية وتحقيق الاستقرار للشبكة القومية وتغطية الفجوة بين الإنتاج والطلب علي الكهرباء من خلال عدد من الإجراءات .
وأشاد شاكر بعمق العلاقات والشراكة القوية بين مصر والدنمارك وخاصة فى قطاع الكهرباء، وأشار شاكر إلى إستراتيجية القطاع للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال .
وأوضح أنه تم إنشاء وحدة لتعريفة التغذية بالشركة المصرية لنقل الكهرباء لتسهيل إجراءات الاستثمار، وتم إطلاق المرحلة الثانية من برنامج التعريفة التغذية في أكتوبر الماضي بعد مراجعات الإيجابيات وسلبيات المرحلة الأولى لتكون أكثر ملائمة للوضع الحالي ومناخ الاستثمار في مصر.
وأشار شاكر إلى الاتفاقيات التى تم توقيعها لإنشاء مزرعة بنبان للطاقة الشمسية ، حيث تم توقيع عدد 32 اتفاقية لشراء الطاقة بإجمالي قدرة 1465 ميجاوات ، مشيراً إلى أن هذه المحطات بمجرد استكمالها ستكون أكبر تجمع لمحطات شمسية في العالم، وستزود مصر بالطاقة النظيفة والمتجددة وتساهم في توفير الطاقة فى المنطقة ، مضيفاً أنه من تم إفتتاح أولى المحطات بمزرعة بنبان للطاقة الشمسية قدرة 50 ميجاوات فى مارس الماضى (2018 ) ،
وأشار إلى الاهتمام الكبير الذى يوليه القطاع لإضافة مشروعات لإنتاج الطاقة الكهربائية وتطوير شبكتى النقل والتوزيع لتنمية الصعيد .
كما أشار إلى استراتيجية قطاع الطاقة حتي 2035 التى تم تحديثها بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وتم اعتمادها من المجلس الأعلى للطاقة السيناريو الأمثل والذي يتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى أكثر من 42% حتي عام 2035 .
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