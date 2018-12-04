» ارتفاع أسعار الذهب جنيهين وعيار 21 يسجل هذا الرقم

متابعات - خالد الشرقاوي
ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، فى مصر بقيمة جنيهين بمستهل التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء 4-12-2018 حيث سجل الذهب عيار 21 فى سوق الصاغة حوالى 619 جنيها للجرام.
وجاء ارتفاع أسعار الذهب اليوم الثلاثاء فى مصر نتيجة زيادة سعر الذهب عالمياً لترتفع الأوقية من 1238 دولار إلى 1241 دولار فى ظل اتجاه صعودى للذهب عالميا.
وأصبحت أسعار الذهب اليوم فى مصر كالتالى:
عيار 18 :513 جنيها
عيار 21 : 619 جنيها
عيار 24 : 707.5 جنيه
الجنيه الذهب : 4952 حنيها
السعر العالمي: 1241 دولار
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