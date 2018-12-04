دولة عربية تتأهب لمواجهة إسرائيل

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جيش الاحتلال الإسرائيلي (أرشيفية)
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وكالات

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إسرائيل

لبنان

مواجهة

أعلن الجيش اللبناني، اليوم الثلاثاء، أن استعداد قواته لمواجهة جيش الاحتلال الإسرائيلي، ردا على إطلاق إسرائيل حملة "درع الشمال" على الحدود بين البلدين.

وقالت القوات اللبنانية، في بيان: "في ضوء إعلان العدو الإسرائيلي فجر اليوم إطلاق عملية درع الشمال المتعلقة بأنفاق مزعومة على الحدود الجنوبية، تؤكد قيادة الجيش أن الوضع في الجانب اللبناني هادئ ومستقر، وهو قيد المتابعة الدقيقة".

وأضاف البيان: "كما تقوم وحدات الجيش المنتشرة في المنطقة بتنفيذ مهماتها المعتادة على طول الحدود بالتعاون والتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، لمنع أي تصعيد أو زعزعة للاستقرار في منطقة الجنوب" وشددت قيادة القوات اللبنانية في بيانها على أن "الجيش على جهوزية تامة لمواجهة أي طارئ".

وأعلن جيش الاحتلال انطلاق عملية عسكرية على الحدود الشمالية مع لبنان تستهدف كشف وإحباط أنفاق تحفرها ميليشيات حزب الله داخل الأراضي الإسرائيلية قائلا إنه في حالة تعبئة عامة، تحسبا لأي تطورات.



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