صور.. سلاح مصري يفاجئ الجميع في معرض "إيديكس"

04 ديسمبر 2018 - 07:01 م

عرضت القوات المسلحة المصرية مجموعة من الأسلحة، خلال معرض "إيديكس 2018"، الذي بدأت فعالياته، أمس الاثنين، من بينها الرادار المصري الصنع الجديد ESR-32 .

وقالت شبكة "RT " الروسية، إن الرادار الجديد، فاجأ الجميع، حيث كان قيد التجريب منذ عام ونصف العام، ويجري العمل على نسخة جديدة ثلاثية الأبعاد للإنذار المبكر بمدى 450 كيلومترا، وستكون جاهزة للإعلان عنها في النسخة الثانية من المعرض عام 2020.

ويتميز الرادار بالعديد من المواصفات، منها، أن مداه يصل إلى 250 كيلومترا، ويستطيع الكشف عن الأهداف التي تحلق على ارتفاع 12 ألف متر، بالإضافة إلى الكشف عن الأهداف التي تحلق على الارتفاعات المنخفضة والمتوسطة.

وصنع الرادار بالتعاون بين المراكز البحثية للقوات المسلحة المصرية والهيئة القومية للإنتاج الحربي المصري، حيث يتكون من إرسال هوائي، ومرسل، ومستقبل، وشاشة لعرض البيانات.







