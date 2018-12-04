حبس 3 متهمين بالسرقة بالإكراه والتسبب في غرق عامل

04 ديسمبر 2018 - 08:15 م

أمرت نيابة الوراق فى الجيزة، أمس، بحبس 3 متهمين بالسرقة بالإكراه، والتسبب فى موت عامل غريقا، فى منطقة الوراق، لمدة 4 أيام احتياطيًا.

وقالت تحقيقات بإشراف المستشار محمد المنشاوى، المحامى العام، إن المجنى عليه – عامل بمقهى، 37 سنة، كان رفقة صديقيه، سائقين، يصطادوا سمكًا بنهر النيل فى الوراق، وفوجئوا ثلاثتهم بالمتهمين يطلبون منهم التخلى عن هواتفهم المحمولة، وما بحوزتهم من أموال:«ممكن نقتلكم هنا.. ولا من شاف ولا من دري».

وذكرت التحقيقات أن المجنى عليه رفض ما طلبه المتهمون، فقفز فى المياه محاولاً الهروب منهم، لكنه مات غريقًا، وتمكنت فرق الإنقاذ النهرى من انتشال جثته.

ودلت التحقيقات على أن مرتكبى الواقعة، هم:«محمود س. ع»، 35 سنة، سبق اتهامه في 11 قضية متنوعة، و«رمضان. ط»، 22 سنة، له معلومات جنائية، و«محمود. م»، 21 سنة، له معلومات جنائية، وضبط بحوزة «الأول»، و«الثانى»، على هاتفى محمول، وأرشد المتهمون عن أدوات الصيد التى استولوا عليها من المجنى عليهم.