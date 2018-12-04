» إسرائيل: تطلق حملة لهدم أنفاق حدودية مع لبنان

04 ديسمبر 2018 - 08:23 م

أعلن الجيش الكيان الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أنه أطلق حملة عسكرية لهدم أنفاق عند الحدود مع لبنان، اتهم منظمة حزب الله بأنه وراء حفرها.

وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي نشره موقع "هامكور" الإسرائيلي أن قوات عسكرية كبيرة تشارك في الحملة وأن الجيش لم يعلن حالة أمنية خاصة في أعقاب النشاطات عند الحدود.

وأطلق الجيش على الحملة اسم “درع الشمال”، قائلا إنها تأتي في أعقاب مجهود استخباراتي بدأ منذ عام 2014 وكشف مخطط أنفاق تابع لحزب لله علي حد زعمه.

وأشار البيان إلى أن طاقما خاصا ومشتركا لهيئة الاستخبارات والقيادة الشمالية الذي يقود منذ عام 2014 التعامل العملياتي والتكنولوجي والاستخباراتي يعمل على قضية الأنفاق في الجبهة الشمالية.



