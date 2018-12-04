موجة استقالات لقيادات بارزة من حزب «البناء والتنمية»

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الجماعة الإسلامية

البناء والتنمية

قالت مصادر مقربة من "الجماعة الإسلامية"، وذراعها السياسي حزب "البناء والتنمية"، إن الحزب يشهد صراعات داخلية كبيرة، وإن هناك عددًا كبيرًا من أعضاء الحزب سيستقلون من الحزب الفترة المقبلة.

وأضافت المصادر التي فضلت عدم نشر اسمها لـ"المصريون"، أن "قائمة الأسماء التي تقدمت باستقالتها أمس لن تكون الأخيرة، وسيشهد الحزب خلال الفترات القادمة مزيدًا من الاستقالات، نظرًا لأن هناك اختلافات في الرؤى بين أعضاء الحزب ما أدى إلى الاستقالات الأخيرة".

كان عدد من القيادات البارزة بحزب "البناء والتنمية" أعلنوا أمس عن تقدمهم باستقالاتهم من الحزب، ومن بينهم الدكتور محمد الصغير رئيس الهيئة البرلمانية السابق للحزب، وعامر عبد الرحيم البرلماني الشعب السابق، وممدوح علي يوسف عضو الهيئة العليا للحزب، والدكتور أسامة رشدي،  المستشار السياسي للحزب سابقًا وآخرون.

وبررت القيادات المستقيلة في بيان لها اطلعت "المصريون" على نسخة منه، تقدمها بالاستقالة من عضوية الحزب بالتطورات الأخيرة، بالتطورات الأخيرة المتمثلة في إدراج عشرات من الأعضاء على قوائم ما يسمى بـ "الكيانات الإرهابية".

وفي 28 أكتوبر الماضي، قررت محكمة جنايات القاهرة بإدراج 164 من أعضاء "الجماعة الإسلامية" على قائمة الإرهابيين لمدة خمس سنوات، من بينهم طارق الزمر وصفوت عبدالغني وعاصم عبد الماجد، ومحمد شوقي الإسلامبولي.

وأكد الأعضاء المستقيلون الالتزام بالسلمية التي نجحت مبادرة "الجماعة الإسلامية" في عام 1997 في تحقيقها واقعًا.

وكان حزب "البناء والتنمية" قرر في وقت سابق، تجميد عضوية كل من ورد ذكر اسمه من أعضاء الحزب ضمن قوائم "الإرهابيين"، التي أصدرتها محكمة الجنايات بالقاهرة، ونشرت في الجريدة الرسمية.


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