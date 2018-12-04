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سينمائيون: «القاهرة السينمائي» استضاف داعمين لإسرائيل

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رانيا يوسف
مهرجان القاهرة السينمائي - أرشيفية

متابعات - خالد الشرقاوي

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إسرائيل

مهرجان القاهرة السينمائي

هاجم سينمائيون ومثقفون بارزون مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، لاستضافته "داعمين" لإسرائيل في دورته الـ40 التي انتهت الخميس الماضي.

جاء ذلك في بيان مشترك، وقع عليه، مخرجون بينهم سعيد شيمي، علي عبد الخالق، ومحسن أحمد، والناقد السينمائي، الأمير أباظة، والكاتبة الصحفية، خيرية البشلاوى.

وذكر البيان أن المهرجان استضاف عددًا من الضيوف الذين يعدون من "أكبر الداعمين للسينما الإسرائيلية والمناصرين للكيان الصهيوني".

وسمى البيان مشاركين في المهرجان منهم "المنتج ميشييل زانا (شركة صوفى دولاك) والمنتج لورون دانييلو (شركة لوكو) وجيوم دى ساى (شركة اريزونا)، وجميعهم من متخذى القرار بمشروع دعم السينما التابع لمعهد سام شبيجل بإسرائيل".

وأوضح البيان أن شبيجل، "منتج صهيونى"، أنتج أفلاما ضد العرب، ومنهم من ينتج بانتظام للسينما الإسرائيلية، مثل ميشيل زانا، ومن أفلامه ضد مصر: "اختراق" و"زيارة الفرقة".

وطالب البيان وزارة الثقافة بضرورة تشكيل لجنة رسمية متخصصة لتقييم إدارة الدورة الـ40 للقاهرة السينمائي، وفق وكالة "الأناضول".

ولم يصدر تعليق فوري من وزارة الثقافة المصرية، ولا الوارد أسمائهم في البيان. غير أن المهرجان ألغى تكريم المخرج الفرنسي كلود ليلوش، في نسخته الأخيرة، إثر ما أثير عن مناهضته للقضية الفلسطينية وتأييد إسرائيل.

و"القاهرة السينمائي الدولي" مهرجان سنوي يعقد في القاهرة، وتأسس عام 1976، ويعد أول مهرجان سينمائي دولي عقد في العالم العربي، وأحد أهم المهرجانات السينمائية في العالم.


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