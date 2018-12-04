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حبس 4 من عصابة «السوبر ماركت»

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عصابة

سرقة

السوبر ماركت

أمرت نيابة الهرم في الجيزة، الثلاثاء، بحبس 4 من المتهمين، لمدة 4 أيام احتياطيًا، بسرقة المحال التجارية «سوبر ماركت»، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي يستهدف سرقة تلك المحال.

وقالت التحقيقات بإشراف المستشار شريف توفيق، المحامي العام، إن المتهمين ضبطوا بحوزتهم بضائع «تونة وسجائر»، قيمتها بلغت نحو نصف المليون جنيه.

واعترف المتهمون، بحسب التحقيقات، والذين ضبطوا بحوزتهم بندقية وفرد خرطوش، بارتكابهم 10 جرائم سرقة، وأنهم يسرقون الأشياء الخفيفة غالية الثمن.

كانت محلات تجارية عدة أبلغت أجهزة الأمن بالاستيلاء على كمية كبيرة من البضائع، وتوصلت التحريات إلى أن 4 عاطلين وراء سرقة المحلات، حيث يكونوا تشكيلا عصابيًا مسلحًا لسرقة المحلات الكبرى بأسلوب المفتاح المصطنع وكسر الأقفال.


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