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المظاهرات تؤجل ثاني مباريات الدوري الفرنسي

عرب وعالم

تظاهرات السترات الصفراء
تظاهرات السترات الصفراء

وكالات - خالد الشرقاوي

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الدورى الفرنسى

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تأجيل ثاني مباريات الدوري المحلي بين فريقي تولوز وليون التي كان من المقرر لها السبت في الأسبوع السابع عشر.وقال الاتحاد الفرنسي في بيان عبر موقعه الإلكتروني، "تقرر تأجيل مباراة تولوز وليون بناء على طلب من الشرطة المحلية".

وكان الاتحاد الفرنسي قد قرر تأجيل مباراة باريس سان جيرمان مع مونبلييه التي كان مقرر إقامتها السبت أيضا.

وتشهد فرنسا احتجاجات ينظمها أصحاب "السترات الصفراء"، منذ 17 نوفمبر الماضي، ضد رفع أسعار الوقود وارتفاع تكاليف المعيشة، تخللتها أعمال عنف، حيث استخدمت الشرطة القوة ضد المحتجين.

وقتل في المظاهرات المتواصلة منذ 17 نوفمبر، شخصان وأصيب ألف و43 شخصا بجروح بينهم 222 من رجال الأمن، وتوقيف 424 شخصا.


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