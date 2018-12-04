حبس فني راديو 4 أيام على ذمة التحقيقات

متابعات
قرر المستشار أحمد رجب، مدير نيابة مركز بنها، حبس فنى إصلاح راديو 4 أيام علي ذمة التحقيقات ، بعد ضبطه بـ 224 طربة حشيش.
تلقي اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، إخطارا من النقيب محمد خالد ، معاون مباحث بإدارة المنافذ والطرق بالقليوبية بضبط سائق وبحوزته كمية كبير من الحشيش المخدر ، وتبين أن المتهم يدعى " خ .م .س "33 سنة مقيم جزيرة بلى مركز بنها ويعمل فنى إصلاح راديو وتليفزيون، وبلغت الكمية المضبوطة بحوزته 224 طربة حشيش ، بلغ وزنها 50 كيلوجراما، واعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار.
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