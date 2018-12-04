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بعد وصول الطن لـ27 ألف جنيه

نقيب الفلاحين: أسعار تقاوي البطاطس تنذر بالخطر

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متابعات_مصطفى صابر

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نقيب الفلاحين

حسين أبو صدام

أسعار تقاوي البطاطس

قال حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، إن أسعار تقاوي البطاطس مرتفعة للغاية وتنذر بارتفاع جنوني بأسعار البطاطس خلال الأيام المقبلة.

وأضاف أبو صدام أن بعض الأصناف مثل "الهتما" وصل سعر الطن لـ27 ألف جنيه، بينما كان السعر في العام الماضي 16 ألف جنيه، ما دفع بعض المزارعين إلى تقليل المساحات التي ينوون زراعتها مما سيقلل العرض مقابل الطلب فيرتفع السعر على المستهلكين؛ بسبب قلة التقاوي المستوردة لقلة إنتاجية أوروبا نظرا لموجة الجفاف التي أصابت القارة.

وأوضح نقيب الفلاحين في بيان له, أن صغار المزارعين الذين وجدوا أنفسهم أمام أسعار تقاوي لا قبل لهم بها سيمتنعون عن زراعة البطاطس على حساب محاصيل أخرى كالبصل والفاصوليا والقمح، واتجه بعض المزارعين بعد ارتفاع أسعار التقاوي إلى زراعة أصناف أقل جودة كصنف الكارة منخفض الطلب في التصدير والسوق المحلي مقارنة بالاسبونتا المطلوبة بشكل كبير، لأن الكارة موفرة في الزراعة، حيث يستهلك الفدان من 6 إلى 7 شكائر، بينما الاسبونتا من 12 إلى 14 شيكارة وهذا العام سعر شيكارة الاسبونتا ارتفع من 750 إلى 1350 جنيها وأصناف أخرى قفز فيها السعر إلى 45 ألف جنيه للطن في سابقة لم تحدث من قبل.

وأكد نقيب عام الفلاحين أن أغلبية مزارعي البطاطس قاموا بجني المحصول قبل نضجه نظرا لارتفاع الأسعار مما تسبب في قلة الإنتاجية، مشيرا إلى أن الأسعار المرتفعة ستجبر بعض المزارعين إلى تقليل المستخدم من التقاوي باتباع أسلوب تخريط التقاوي إلى قطع صغيرة عكس التوصيات الفنية لوزارة الزراعة بتقطيع التقاوي إلى قطع بحجم البيضة ولكن المزارعين سيقطعونها إلى قطع أصغر بكثير لتقليل الاستهلاك، ما يتسبب في زيادة الإصابات الفيروسية الفطرية ويهدد بضعف الإنتاجية.

وتابع: تكلفة إنتاج الفدان زادت بسبب التقاوي هذا الموسم نحو 7 آلاف جنيه عن العام الماضي في الدلتا، بينما تتكلف الزراعة في المناطق الصحراوية التي تعتمد على الري المحوري مبالغ مضاعفة، حيث لا يتبع مزارعوها نظام تخريط التقاوي ويلجئون لزراعة الحبوب كاملة أي استهلاك أكثر من التقاوي، علاوة على زيادة تكلفة الري، وتزيد التكلفة إلى من يقومون بالإيجار زيادة كبيرة حيث وصل إيجار جهاز الري المحوري إلى 11 ألف جنيه ما يعني أن تكلفة الفدان تقفز إلى 45 ألف جنيه ببعض الأماكن و55 ألف جنيه في أماكن أخرى.



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