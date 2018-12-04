"سلمان" يدعو أمير قطر لحضور قمة الخليج

04 ديسمبر 2018 - 08:41 م

تلقى أمير قطر، اليوم الثلاثاء، رسالة خطّية من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز يدعوه فيها لحضور أعمال قمة مجلس التعاون لدول الخليج.

وفي 5 يونيو 2017، قطعت كل من السعودية ومصر والإمارات والبحرين علاقاتها مع قطر بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما نفته الدوحة، معتبرة أنها تواجه "حملة افتراءات وأكاذيب".

ويعتبر مجلس التعاون الخليجي، بمثابة هيئة جامعة لدول المجلس، ويضم قطر، السعودية، الإمارات، البحرين، الكويت، وسلطنة عمان.