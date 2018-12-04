تعرف على الجريمة التي ارتكبها أقدم سجين في مصر؟

04 ديسمبر 2018 - 08:41 م

واصل قطاع السجون عقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، حيث انتهت أعمال اللجنة إلى انطباق القرار على 237 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، من بينهم أقدم سجين في مصر، والذي كان مودعًا بسجن شديد الحراسة بالمنيا، وذلك عقب قضائه 45 عاماً فى محبسه.

فمن هو هذا السجين وما الجرائم التي ارتكبها ليقبع كل هذه المدة في السجن؟

- اسمه كمال ثابت عبد المجيد وتجاوز الستين بسنوات قليلة، وقضى 45 عامًا داخل السجون.

- دخل السجن قبل شهرين من نصر أكتوبر عندما اشتبك في مشاجرة بقريته "الديابات" قرب الجبل الشرقي بمدينة أخميم في سوهاج.

- كان ابن 19 عامًا عندما قتل اثنين، وأُلقي القبض عليه بعد هروب استمر أسابيع، وعاقبته المحكمة بالسجن المؤبد وقتها.

- في السجن وقبل أن يتم عامه الأول ارتكب جريمة قتل جديدة وقعت بينه وبين أفراد العائلة الثانية مشاجرة في السجن وقتله.

- تم التحقيق معه وإحالته النيابة إلى محكمة الجنايات.

- عقب انتهاء العقوبة في قضيته الأولى وقف أمام المحكمة من جديد، محكمة غير التي وقف أمامها عام 1973.

- عاقبه القاضي بعقوبة مماثلة للتي خرج منها "المؤبد".



