غدًا محاكمة 28 متهمًا في قضية إعلام الإخوان

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الإخوان

تنظر غدا الأربعاء محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، محاكمة 28 متهما، بينهم إعلاميين ومقدمي برامج بقنوات "الشرق ومكملين والجزيرة" الفضائية، والمقيدة تحت رقم 1102 لسنة 2017 حصر أمن دولة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح داوود، ومحمد محمد عمار، والسيد محمود محمد وبسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

ويحاكم في القضية كل من  هانى عوض ومحمد عبد الله محمد وصالح رضا صالح أحمد وسعيد أمام حشاد وعادل عبد عبد الرشيد واحمد على عبد العزيز ومجدى محمد محمد عماره وطه محمد على الحلبى ونعمان السيد محمد .

كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين في أمر الإحالة أنه فى عضون عامى 2017 و 2018 أن المتهم الأول أسس وتولى قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها منع موْسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها بأنه أسس جماعة المجلس المصرى للتغير للتحريض ضد موْسسات الدولة ، أمدوا جماعة إرهابية بمعلومات مادية بالأموال مع علمهم بما تدعو اليه تلك الجماعة ، والمتهمون جميعا روجوا لأغراض تلك الجماعة الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي و بثوا على صفحاتهم الشخصية وصفحة المجلس المصرى للتغير عبر ال " فيس بوك " وصفحتى "بكرة تسيبوا مصر وشبكة أخبار ضد الانقلاب وموقع اليوتيوب وقناة التقرير الإلكترونية على شبكة المعلومات الدولية وقنوات الجزيرة والشرق ومكملين الفضائية أخبار ومقاطع وصورة تحرض ضد مؤْسسات الدولة وتدعو لإسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد  كما أذاعوا عمدا فى الداخل والخارج أخبار كاذبة.



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