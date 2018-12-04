تعيين أحمد الشيخ نائبا لرئيس البورصة

04 ديسمبر 2018 - 09:19 م

أعلنت الحكومة اليوم، الثلاثاء، إن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أصدر قرارًا بتعيين أحمد عبد الرحمن الشيخ، نائبًا لرئيس البورصة لمدة أربع سنوات.

وأوضحت الحكومة، في بيان، أن "عبد الرحمن يتمتع بخبرة عملية بمجال سوق المال لنحو 25 عاما منذ بداية عمله بالبورصة عام 1993 وعمل بكل من هيئة الرقابة المالية والبورصة وشركة الإيداع والقيد المركزي".

وذكرت وكالة "رويترز"، أن موقع نائب رئيس البورصة ظل شاغرا منذ تعيين محسن عادل رئيسا لهيئة الاستثمار في يوليو من العام الجاري.



