  • الثلاثاء 04 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر10:58 م
بحث متقدم
الاخوان

«إخوان البحيرة» الأكثر انشقاقًا عن التنظيم

سجناء «الزقازيق العمومي»

سجناء ومنسيون.. حكايات وأسرار

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر قرارات ملكية جديدة

البرنس مع السفير الاسرائيليى

إبراهيم: من حق «البرنس» مقابلة سفير إسرائيل.. وسامي: فعل فاضح

سيارات الإسكندرية تتحوّل إلى ركام بعد الاشتعال

السيارات المهجورة بالشوارع.. أوكار للمخدرات والتفجيرات

أقدم سجين في مصر

تعرف على الجريمة التي ارتكبها أقدم سجين في مصر؟

حزب "البناء والتنمية"،

موجة استقالات لقيادات بارزة من حزب «البناء والتنمية»

سعد الهلالي

«الهلالي» يطلب ترخيصًا من جامعة الأزهر بالظهور الإعلامي

السمك سام ومقلي.. «موت وبرقلي »

احذر.. هذه الأسماك فيها سم قاتل

الملك سلمان والأمير تميم

"سلمان" يدعو أمير قطر لحضور قمة الخليج

تعيين أحمد الشيخ نائبا لرئيس البورصة

آخر الأخبار

مصطفي مدبولي رئيس الوزراء
ارشيفية

مصطفى صابر

أخبار متعلقة
#

"الوزراء" يعين نائبا لرئيس البورصة لمدة 4 سنوات

#

نائب البرلمان العربي يدين التفجير الإرهابي بالعراق

#

كواليس تقديم الشيخ صالح كامل استقالته من رئاسة الغرفة الإسلامية

#

"المسلماني": هذا هو سبب غزو هتلر للاتحاد السوفيتي

رئيس مجلس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولى

تعيين احمد الشيخ

نائب رئيس البورصة

أعلنت  الحكومة اليوم، الثلاثاء، إن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أصدر قرارًا بتعيين أحمد عبد الرحمن الشيخ، نائبًا لرئيس البورصة لمدة أربع سنوات.

وأوضحت الحكومة، في بيان، أن "عبد الرحمن يتمتع بخبرة عملية بمجال سوق المال لنحو 25 عاما منذ بداية عمله بالبورصة عام 1993 وعمل بكل من هيئة الرقابة المالية والبورصة وشركة الإيداع والقيد المركزي".

وذكرت وكالة "رويترز"، أن موقع نائب رئيس البورصة ظل شاغرا منذ تعيين محسن عادل رئيسا لهيئة الاستثمار في يوليو من العام الجاري.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال الشافعي.. لماذا يؤلم الإسلاميين؟!

محمود سلطان

فستان رانيا لم يعرها وحدها!

فراج إسماعيل

النِتْ.. والنَتْيتَه

حسام فتحي

الهجوم على الأزهر. وأصحاب الأفكار الميًتة

د. هشام الحمامي

بسملة .. تفاقم العرض والمرض !

د. حسام عقل

عظمة النبوة فوق كل عظمة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» "السترات الصفراء" تصدم رئيس ورزاء فرنسا بهذا الأمر
» "الأرصاد" تحذر المواطنين من هذا الأمر الخطير
» بالصورة.. حقيقة ظهور «القذافي» حيًا في فرنسا
» "ناتو": روسيا تنتهك معاهدة القوى النووية
» فرنسا تدين "حماس" في الأمم المتحدة
» "الصحة العالمية": إصابة 1.2 مليون مواطن يمني بالكوليرا
» إسرائيل تقتل فلسطينيًا من ذوي الاحتياجات الخاصة
» المظاهرات تؤجل ثاني مباريات الدوري الفرنسي
» صور.. سلاح مصري يفاجئ الجميع في معرض "إيديكس"
» سينمائيون: «القاهرة السينمائي» استضاف داعمين لإسرائيل
» محامي الأهلي يطالب برفع الحصانة عن رئيس الزمالك

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • فجر

    05:15 ص

  • فجر

    05:15

  • شروق

    06:43

  • ظهر

    11:50

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
سجناء «الزقازيق العمومي»
سيارات الإسكندرية تتحوّل إلى ركام بعد الاشتعال
السمك سام ومقلي.. «موت وبرقلي »
أرشيفية
ضحية السعودية