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ضبط سائق "توك توك" ومسجلي خطر لتجارتهم في المخدرات

قضايا وحوادث

ضبط عاطل يقود سيارة مسروقة وبحوزته حشيش في بني سويف
ارشيفية

متابعات

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مخدرات

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ضبط

توكتوك

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة زفتى بمحافظة الغربية بقيادة الرائد أحمد رمزى رئيس مباحث القسم من ضبط سائق توك توك ومسجلين خطر وبحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة نارية خلال حملة أمنية.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية إخطارا من اللواء السعيد شكرى مدير المباحث بورود اشارة من المقدم أحمد جعيصة رئيس الفرع الجنائى لمركزى زفتى والسنطة تفيد بشن حملة أمنية لضبط مروجين المخدرات برئاسة الرائد أحمد رمزى، والنقيب عبد الحكيم درويش معاون المباحث، أسفرت عن ضبط كلا من " ع. ا " 33 سنة سائق توك توك بحوزته 27 قطعة حشيش وهاتف محمول مبلغ مالى 4800 جنيه، " أ.م " 26 سنة عاطل مقيم بدمنهور الوحش سبق اتهامه فى عدة قضايا سرقة وضرب وفرض السيطرة وبحوزته سلاح نارى فرض خرطوش و6 زجاجات مولوتوف.

 كما تم ضبط " ش.م " 20 سنة عاطل ومقيم بدمنهور الوحش سبق اتهامه فى عدة قضايا، وذلك أثناء تواجدهم بدائرة القسم بقصد البلطجة وفرض السيطرة على المواطنين مقابل مبالغ مالية.



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