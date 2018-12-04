البرلمان يناقش ملف "الكلاب الضالة" الأسبوع المقبل

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الكلاب الضالة

أعلن مجلس النواب عبر جدول أعمال الجلسات الأسبوع المقبل تحديد يوم الثلاثاء 11 ديسمبر، لمناقشة الطلب المقدم من النائب عبد الحميد كمال وأكثر من عشرين نائبا آخرين عن مواجهة ظاهرة انتشار الكلاب الضالة بالمحافظات.

وتابع النائب أن هناك حالة من الذعر واستغاثة للمواطنين من تكاثر وانتشار الكلاب الضالة وما ينتج عنها من تزايد حالات العقر للأطفال والنساء وكبار السن.

وكشف النائب أن الحالات بلغت ما يزيد على  370  ألف حالة عقر للمواطنين ما سبب لهم أمراضا خطيرة وإصابات بالغة فضلاً عن ارتفاع حالات الوفاة التي بلغت 59 حالة خلال عام 2016.



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