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مصرع عامل صدمتهُ سيارة وطفلة صدمها قطار

قضايا وحوادث

مصرع عامل
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لقى عامل مصرعُه، اليوم الثلاثاء، بعدما صدمته سيارة أثناء قيادته درّاجة بخارية، بمركز المنشاة في سوهاج، فيما صدم قطار ركّاب طفلة، 3 سنوات، أثناء لهوها على شريط السكة الحديد بمركز جرجا، فلقت مصرعها أيضًا على الفور.

تلقى اللواء هشام الشافعى، مدير أمن سوهاج، إخطارين بالحادثين، فانتقل مدير المباحث الجنائية، عبدالحميد أبوموسى، ورئيس مباحث المديرية، طارق يحيي، إذ تبيّن من المعاينة والفحص، أنه في الحادث الأول بمركز المنشاة، اصطدمت سيارة أجرة، يقودها «أحمد. ع»، 30 سنة، أثناء سيرها على الطريق الزراعى الغربى أمام قرية «الرويهب»، بدراجة بخارية قيادة «شعبان. أ» 54 سنة، بسبب اختلال عجلة القيادة في يد قائد السيارة، ما نتج عنه مصرع قائد الدراجة البخارية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سوهاج الجامعى.

وفى مركز جرجا، لقيت الطفلة «شهد. ح .م» 3 سنوات مصرعها، عندما صدمها القطار رقم 733 ركاب «قنا/ سوهاج»، أثناء لهوها على شريط السكة الحديد، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بإصابتها بكسر في قاع الجمجمة، وبتر بالساق اليسري، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك، وتحرر بالحادثين المحضرين اللازمين، وتولت النيابة العامة التحقيق.


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