سلسلة تدريبات لتنمية مهارات القساوسة

04 ديسمبر 2018 - 09:31 م

بدأت رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الثلاثاء، تدريب القساوسة الإنجيليين الشباب لمدة ثلاثة أيام بمقر الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، بمشاركة 100 قس إنجيلي من مختلف محافظات مصر، حول مهارات الكتابة، وإدارة الصراع.

وافتتح اللقاء الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، وقال: "إن أهم أهدافنا في مجال بناء الكوادر والقيادات الكنسية هو البناء المعرفي والمهاري لهم في إطار خطة عامة تشمل كافة القسوس في مختلف المحافظات".

ومن المقرر أن يشارك في التدريب نخبة من المتخصصين في مجال مهارات الكتابة الصحفية منهم الدكتورة إيريني ثابت، أستاذة بكلية الألسن جامعة القاهرة، وأسامة سلامة، رئيس تحرير روزاليوسف سابقًا، وهاني لبيب، رئيس تحرير موقع مبتدأ، والدكتورة نائلة عمارة، رئيس قسم الإعلام بكلية الآداب جامعة حلوان، وفي مجال إدارة الصراع الدكتور عادل مدني، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر.



