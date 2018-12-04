  • الثلاثاء 04 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر10:58 م
بحث متقدم
الاخوان

«إخوان البحيرة» الأكثر انشقاقًا عن التنظيم

سجناء «الزقازيق العمومي»

سجناء ومنسيون.. حكايات وأسرار

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر قرارات ملكية جديدة

البرنس مع السفير الاسرائيليى

إبراهيم: من حق «البرنس» مقابلة سفير إسرائيل.. وسامي: فعل فاضح

سيارات الإسكندرية تتحوّل إلى ركام بعد الاشتعال

السيارات المهجورة بالشوارع.. أوكار للمخدرات والتفجيرات

أقدم سجين في مصر

تعرف على الجريمة التي ارتكبها أقدم سجين في مصر؟

حزب "البناء والتنمية"،

موجة استقالات لقيادات بارزة من حزب «البناء والتنمية»

سعد الهلالي

«الهلالي» يطلب ترخيصًا من جامعة الأزهر بالظهور الإعلامي

السمك سام ومقلي.. «موت وبرقلي »

احذر.. هذه الأسماك فيها سم قاتل

الملك سلمان والأمير تميم

"سلمان" يدعو أمير قطر لحضور قمة الخليج

«الإنجيلية»..

سلسلة تدريبات لتنمية مهارات القساوسة

آخر الأخبار

الكنيسة الانجيلية بالمنيا
ارشيفية

مصطفى صابر

أخبار متعلقة
#

تدريبات بدنية شاقة لاعبي الأهلي

#

يوفينتوس يجتاز ميلان بثنائية ويتربع على قمة "الكالتشيو"

#

ألمانيا توقف تدريب قوات حرس الحدود السعودية

#

يوفينتوس يواصل التغريد على قمة "الكالتشيو"

دورات تدريبية

قساوسة

تنمية مهارات

بدأت رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الثلاثاء، تدريب القساوسة الإنجيليين الشباب لمدة ثلاثة أيام بمقر الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، بمشاركة 100 قس إنجيلي من مختلف محافظات مصر، حول مهارات الكتابة، وإدارة الصراع.

وافتتح اللقاء الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، وقال: "إن أهم أهدافنا في مجال بناء الكوادر والقيادات الكنسية هو البناء المعرفي والمهاري لهم في إطار خطة عامة تشمل كافة القسوس في مختلف المحافظات".

ومن المقرر أن يشارك في التدريب نخبة من المتخصصين في مجال مهارات الكتابة الصحفية منهم الدكتورة إيريني ثابت، أستاذة بكلية الألسن جامعة القاهرة، وأسامة سلامة، رئيس تحرير روزاليوسف سابقًا، وهاني لبيب، رئيس تحرير موقع مبتدأ، والدكتورة نائلة عمارة، رئيس قسم الإعلام بكلية الآداب جامعة حلوان، وفي مجال إدارة الصراع الدكتور عادل مدني، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال الشافعي.. لماذا يؤلم الإسلاميين؟!

محمود سلطان

فستان رانيا لم يعرها وحدها!

فراج إسماعيل

النِتْ.. والنَتْيتَه

حسام فتحي

الهجوم على الأزهر. وأصحاب الأفكار الميًتة

د. هشام الحمامي

بسملة .. تفاقم العرض والمرض !

د. حسام عقل

عظمة النبوة فوق كل عظمة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» "السترات الصفراء" تصدم رئيس ورزاء فرنسا بهذا الأمر
» "الأرصاد" تحذر المواطنين من هذا الأمر الخطير
» بالصورة.. حقيقة ظهور «القذافي» حيًا في فرنسا
» "ناتو": روسيا تنتهك معاهدة القوى النووية
» فرنسا تدين "حماس" في الأمم المتحدة
» "الصحة العالمية": إصابة 1.2 مليون مواطن يمني بالكوليرا
» إسرائيل تقتل فلسطينيًا من ذوي الاحتياجات الخاصة
» المظاهرات تؤجل ثاني مباريات الدوري الفرنسي
» صور.. سلاح مصري يفاجئ الجميع في معرض "إيديكس"
» سينمائيون: «القاهرة السينمائي» استضاف داعمين لإسرائيل
» محامي الأهلي يطالب برفع الحصانة عن رئيس الزمالك

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • فجر

    05:15 ص

  • فجر

    05:15

  • شروق

    06:43

  • ظهر

    11:50

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
سجناء «الزقازيق العمومي»
سيارات الإسكندرية تتحوّل إلى ركام بعد الاشتعال
السمك سام ومقلي.. «موت وبرقلي »
أرشيفية
ضحية السعودية