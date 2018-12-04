» "الصحة العالمية": إصابة 1.2 مليون مواطن يمني بالكوليرا

04 ديسمبر 2018 - 09:34 م

حذرت منظمة الصحة العالمية من توقف الرعاية الصحية في اليمن والتي ترتب عليها إصابة 1.2 مليون مواطن بالكوليرا مع تخوف من انتشارها.

وتعمل السلطات في العاصمة اليمنية صنعاء الواقعة تحت سيطرة الحوثيين على تعقيم إمدادات المياه في الآبار وشبكات التوزيع والمنازل للمساعدة في القضاء على أسوأ تفش للكوليرا في العالم.

وأصاب القتال المستمر منذ نحو أربعة أعوام بين التحالف بقيادة السعودية وجماعة الحوثي المتحالفة مع إيران نظام الرعاية الصحية وأنظمة الصرف الصحي في اليمن بالشلل حيث تفيد تقارير بوجود ما يشتبه أنها 1.2 مليون حالة إصابة بالكوليرا منذ عام 2017 فضلا عن 2515 حالة وفاة.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد حذرت في أكتوبر الماضي من تسارع تفشي الكوليرا من جديد مع ظهور ما يشتبه أنها نحو عشرة آلاف حالة إصابة في الأسبوع وهو ما يمثل مثلي متوسط المعدل خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2018.

وظهرت تقارير عن معظم الحالات في مناطق واقعة تحت سيطرة الحوثيين الذين يسيطرون على معظم المراكز السكانية بعد طرد الحكومة المعترف بها دوليا من صنعاء في عام 2014.