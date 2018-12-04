» فرنسا تدين "حماس" في الأمم المتحدة

04 ديسمبر 2018 - 09:37 م

أعلنت فرنسا، الثلاثاء، عزمها التصويت لصالح مشروع القرار الأمريكي بإدانة حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، والمزمع التصويت عليه في الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس.

وقال مندوب فرنسا الدائم بالأمم المتحدة فرانسوا ديلاتر، عقب انتهاء جلسة مشاورات مغلقة لمجلس الأمن بشأن إيران، ردا على أسئلة الصحفيين بشأن موقف فرنسا من مشروع القرار الأمريكي، رد المندوب الفرنسي: "نعم سنصوت لصالح مشروع القرار".

ويطالب المشروع، بإدانة حركة حماس وإطلاق الصواريخ من غزة، ووقف أعمالها "الاستفزازية ونبذ العنف".وفي حال التصويت لصالح مشروع القرار سيكون الأول من نوعه الذي يدين "حماس" في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وبحث رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، مع وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الإثنين، سبل "إجهاض" تمرير مشروع القرار الأمريكي.

وقال هنية، في بيان له،: "يندرج القرار في سياق السياسة الأمريكية المنحازة للاحتلال والتي مثلت عدوانا على حقوق وثوابت القضية الفلسطينية بدءا من نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، ومحاولة إلغاء حق اللاجئين في العودة".