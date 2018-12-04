» "ناتو": روسيا تنتهك معاهدة القوى النووية

04 ديسمبر 2018 - 09:43 م

قال حلف شمال الأطلسي "ناتو"، الثلاثاء، إن روسيا تنتهك معاهدة القوى النووية متوسطة المدى مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح بيان مشترك لوزراء خارجية دول الحلف، عقب اجتماع لهم الثلاثاء في بروكسل، أن انتهاك موسكو للمعاهدة "يقوض أسس السيطرة الفعالة على السلاح (النووي)".

واعتبر أن تلك التحركات تهدف إلى "إضعاف الهيكل الأمني الأورو- أطلسي"، داعيًا روسيا إلى العودة للامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب المعاهدة، وأكد أن الأعضاء يتعهدون بدعم وتعزيز مراقبة التسلح والانتشار النووي.

وفي أكتوبر الماضي، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بانسحاب بلاده من المعاهدة، بسبب انتهاك موسكو لها، دون تحديد موعد لذلك.

ووقع البلدان المعاهدة عام 1987، وتهدف بالدرجة الأولى تعزيز أمن الولايات المتحدة وحلفائها في أوروبا، والشرق الأقصى.

وتمنع الاتفاقية واشنطن وموسكو من امتلاك أو تصنيع أو تجريب صواريخ كروز متوسطة المدى.