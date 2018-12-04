تعرف على خطورة العطور ومستحضرات التجميل على الأطفال

04 ديسمبر 2018 - 09:43 م

كشت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون أن المواد الكيماوية الموجودة في العطور وغسول الجسم قد تجعل الفتيات يبلغن مبكراً مما يعرضهن للأمراض السرطانية.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، توصلت الدراسة إلى أن الأطفال أو الأجنة في الرحم إذا تعرضوا لمواد معينة قد يصلون إلى سن المراهقة في عمر أصغر.

وأوضح الباحثون أن مادة كيميائية تدعى “diethyl phthalate ” ، تستخدم في العطور ومستحضرات التجميل مثل المانيكير، ويحظرها الاتحاد الأوروبي هذا العام ، يمكن أن تؤدي إلى أن تبدأ الفتيات في البلوغ المبكر من المتوسط.

ووجد الباحثون أيضاً بلوغ العديد من الفتيات مبكراً بعد تعرضهم لمادة "ميثيل بارابين" وهي مادة كيميائية موجودة في غسول الجسم عالية الجودة والكريمات اليدوية.

وتتبع باحثون من جامعة كاليفورنيا ما يقرب من 200 فتاة من الولادة إلى المراهقة، وبحثن عن علامات البلوغ كل تسعة أشهر بين سن التاسعة والثالثة عشرة.

ويعتقد الباحثون أن المواد الكيميائية التي يتعرضن لها تؤثر على هرمون الاستروجين الجنسى الأنثوي، مما يحفز البلوغ في وقت مبكر.

وأضاف الباحثون أن هذه النتائج مهمة لأن الإناث اللواتي يمرن في سن البلوغ المبكر أكثر عرضة لسرطان الثدي والمبيض.