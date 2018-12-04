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واصلت مديرية الزراعة بالشرقية بالتنسيق بين مجالس المدن والجهات الأمنية حملاتها المكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، بنطاق دائرة المحافظة، والتعامل الفوري مع أي حالة تعد وإزالتها في المهد، وتنفيذ القانون على المخالفين لاستعادة هيبة الدولة وحقوق المواطنين.
وقال المهندس علاء عفيفي، وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، في بيان، الثلاثاء، إنه تمت إزالة 687 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية على مساحة تقدر بحوالي 54 فدانًا بنطاق دائرة المحافظة منذ بدء الموجة الأولي لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وحتى الآن، وذلك في إطار توجيهات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بتكثيف الجهود والتنسيق بين جميع الجهات المعنية وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة المشاركة في حملات الإزالة المكبرة للوصول إلى العدد المستهدف من حملات إزالة التعديات وتنفيذ قرارات الإزالة والتصدي لحالات التعدي على الأراضي الزراعية.
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