04 ديسمبر 2018 - 09:46 م

واصلت مديرية الزراعة بالشرقية بالتنسيق بين مجالس ‏المدن والجهات الأمنية حملاتها المكبرة لإزالة التعديات على ‏الأراضي الزراعية، بنطاق دائرة المحافظة، والتعامل الفوري مع أي حالة تعد ‏وإزالتها في المهد، وتنفيذ القانون على المخالفين لاستعادة هيبة الدولة وحقوق ‏المواطنين.‏

وقال المهندس علاء عفيفي، وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، في بيان، الثلاثاء، إنه تمت إزالة 687 حالة تعدٍ على ‏الأراضي الزراعية على مساحة تقدر بحوالي 54 فدانًا بنطاق دائرة المحافظة منذ بدء الموجة الأولي لإزالة التعديات ‏علي الأراضي الزراعية وحتى الآن، وذلك في إطار توجيهات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بتكثيف الجهود والتنسيق بين جميع الجهات المعنية ‏وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة المشاركة في حملات الإزالة المكبرة للوصول إلى ‏العدد المستهدف من حملات إزالة التعديات وتنفيذ قرارات الإزالة والتصدي ‏لحالات التعدي على الأراضي الزراعية.