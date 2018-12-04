طائر يبتلع سمكة في 20 دقيقة

04 ديسمبر 2018 - 09:50 م

قد ينتظر الطيور بالساعات لاصطياد فرائسهم بمهارة شديدة، لا سيما إذا كانت هذه الفرائس أسماكا تختبئ فى الماء، فالأمر يحتاج إلى دقة كبيرة من الطيور التى ميزها الله بعيون ثاقبة، حيث تلتقط الفريسة بعينيها فى البداية، ثم تنقض عليها من على بعض مئات الأمتار فى ثوانى قليلة .

المدهش فى الأمر أن الطيور تمتلك القدرة على بلع والتهام الأسماك مهما بلغت أحجامهم، وهو ما حدث مع طائر الزقة الأمريكية والذى التقط له أحد المصورين صورة له اثناء اصطياده لسمكة تسمى "كرابى" وهى سمكة عملاقة .

محاولات الطائر فى بلع السمكة استمرت ما يقرب من 20 دقيقة كاملة بسبب حجمها الضخم، حيث يعيش هذا الطائر فى أمريكا ويتراوح طوله ما بين 75 و95 سنتيمتر ويصل جناحه عند مداهما إلى 1.14 سنتيمتر ووزنه يصل إلى 1.35 كيلو جرام .