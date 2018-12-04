وحيد حامد يكشف معلومة هامة عن فساد "57357"

04 ديسمبر 2018 - 11:14 م

أكد الكاتب وحيد حامد، إنه توقف عن الهجوم على مستشفى 57357 بعد أن أخبره البعض بالتأثير السلبي للهجوم على التبرعات.



وأوضح "حامد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في حلقة من برنامج "على مسؤوليتي" عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي تواصلت معه هاتفيًا، وأخبرها أنه يمتلك مستندات تدين مستشفى 57357، متابعًا: "أرسلت لها وثيقة واحدة بشأن تأجير 57357 عمارة بالإسكندرية لاستخدامها كمصيف للعاملين".

