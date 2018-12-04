04 ديسمبر 2018 - 11:20 م

عقب الدكتور مبروك عطية،عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بجامعة الأزهر، على الجدل المثار حول «الفياجرا النسائية» قائلًا: «إن الأصل في الأشياء الإباحة طالما كانت علاجًا».



وأوضح «عطية» خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر» اليوم الثلاثاء، أنه لا يحق للرجل أن يعطي زوجته «الفياجرا النسائية» دون علمها أو غصب عنها، مشيرًا إلى أن المرأة لا يوجد بها مشكلة في القدرة الجنسية بعكس بعض الرجال الذين يحتاجون إلى مقويات.

