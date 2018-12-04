مشادة ساخنة بين أحمد موسى وحيد حامد لهذا السبب

04 ديسمبر 2018 - 11:30 م

حدثت مشادة حادة بين الإعلامي أحمد موسى والسيناريست وحيد حامد على الهواء مباشرة بسبب تقرير وزارة التضامن التي برأت فيه مستشفى 57357، من تهم الفساد.



واتهم "حامد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، الإعلامي أحمد موسى بأنه يدافع عن مستشفى 57357، الأمر الذى رد عليه الإعلامي منفعلًا: "لا أسمح.. أنا بدافع عن الحق مش المستشفى، اللغة دي مرفوضة من حضرتك ومن غيرك، لا أسمح بالتجاوز، معنديش مصالح".



وطالب "حامد"، الإعلامي أحمد موسى، التحدث معه ومناقشته بهدوء حول هذا الأمر حيث قال: "ما تتحاور يا أحمد.. إنت بتدافع عن المستشفى بقالك يومين"، وأجابه الإعلامي منفعلًا: "أنا بقول بيان وزارة التضامن.. وتحدثت بحياد.. ولو ليا توجه مش هسمع رأيك".

