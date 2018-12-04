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تعليق صادم لـ"صبحي" عن فستان رانيا يوسف.. هذا ما قاله

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محمد صبحي
محمد صبحي

المصريون ـ متابعات

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وجه الفنان محمد صبحي، انتقادات للإعلامي وائل الإبراشي بسبب تناوله قضية ارتداء الفنانة رانيا يوسف لفستان عارِ، قائلًا: "أنت أخطأت يا أستاذ وائل، وما تزعلش مني"، لافتًا إلى أنه لا توجد علاقة تربطه برانيا يوسف، وهي مجرد زميلة.
وأضاف "ًصبحي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الثلاثاء، أن هناك الكثير من الأشياء تحدث أقبح مما فعلته رانيا يوسف، مضيفًا أن "يوسف" فنانة جيدة قدمت الكثير من الأعمال الجيدة، واعتذرت عن ارتدائها لهذا الفستان العاري، والمعروفة عنها أنها فنانة غير منحلة.
وتابع: "أنا ضد فستان رانيا يوسف 10000%، لأنه مؤذي 10000%، بس يا ريت الإعلام لا يذبح هذه الممثلة"، مشيرًا إلى ضرورة أن نتعامل مع "يوسف" بقليلٍ من الرحمة الموجعة. 

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