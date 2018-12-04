» فستان رانيا يوسف يتسبب في "خناقة" ببرنامج "الإبراشي"

04 ديسمبر 2018 - 11:44 م

نشبت مشادة ساخنة بين المحامي وحيد صابر، والدكتور أشرف توفيق، وذلك بعدما احتد بينهم النقاش، على فستان الفنانة رانيا يوسف، الذي ارتدته في حفل ختام الدورة الـ 40 من مهرجان القاهرة السينمائي.

وقد انقسم "الضيوف"، خلال حلقة مساء الثلاثاء من برنامج “كل يوم” الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر فضائية "on E"، مساء الثلاثاء، بين مؤيد لحرية "يوسف" في ارتداء ما تريد، وبين معارض لتلك الحرية باعتبارها مظهر مُهين للتقاليد المصرية.



وتسبب رد فعل المحامين تجاه "يوسف" في إثارة حفيظة الدكتور أشرف توفيق الذي أبدى انزعاجه الشديد من ذلك، مُعلقًا: "اشمعنا أنتم المحامين؟"، مؤكدًا أن كل محاميًا مسئولاً عن نفسه، وليس من حقه أن يتقدم ببلاغات بالنيابة عن باقي الشعب.

