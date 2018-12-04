هجوم بـ"المولوتوف" على حرس منزل وزير يوناني

هاجمت مجموعة بزجاجات حارقة "مولوتوف"، الثلاثاء، رجال شرطة مكلفين بحراسة منزل وزير الدولة اليوناني، أليكوس فلامبوراريس، في العاصمة أثينا.



وأفادت وكالة "أثينا - مقدونيا" (AMNA) للأنباء، أن 20 شخصًا نفذوا الهجوم، الذي لم يسفر عن إصابات، مشيرة إلى توقيف 4 منهم، دون تفاصيل إضافية.

