» "يوتيوب" يتفوق على "إنستجرام" و"سناب شات" بـ 2018

نشرت شركة "أبل" قائمة بالتطبيقات الأكثر تحميلًا في 2018 على أجهزة آيفون وآيباد؛ ليأتي تطبيق "يوتيوب" في الصدارة متفوقًا على إنستجرام وسنابشات.



وقالت الشركة -حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية اليوم /الثلاثاء/- إن يوتيوب أصبح "المنافس الأشرس" لمواقع التواصل الاجتماعي،وفقًا للاستفتاء الأخير الذي أفاد بأن يوتيوب الأكثر استخدامًا بين المراهقين.

وقالت الشركة -حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية اليوم /الثلاثاء/- إن يوتيوب أصبح "المنافس الأشرس" لمواقع التواصل الاجتماعي،وفقًا للاستفتاء الأخير الذي أفاد بأن يوتيوب الأكثر استخدامًا بين المراهقين.