» "يوتيوب" يتفوق على "إنستجرام" و"سناب شات" بـ 2018

نشرت شركة "أبل" قائمة بالتطبيقات الأكثر تحميلًا في 2018 على أجهزة آيفون وآيباد؛ ليأتي تطبيق "يوتيوب" في الصدارة متفوقًا على إنستجرام وسنابشات.
وقالت الشركة -حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية اليوم /الثلاثاء/- إن يوتيوب أصبح "المنافس الأشرس" لمواقع التواصل الاجتماعي،وفقًا للاستفتاء الأخير الذي أفاد بأن يوتيوب الأكثر استخدامًا بين المراهقين.
وتقدم يوتيوب للمركز الأول بعد أن كان في المركز الثالث العام الماضي، بينما تراجع تطبيق بيتموجي الأكثر تحميلًا في 2017 للمركز السادس، ودخل تطبيق "تيك توك" الصيني قائمة العشرين الأوائل، بالإضافة لتطبيقات جوجل مثل "كروم" و"فوتوز"، التي لاقت نجاحًا كبيرًا في 2018.
وتصدرت لعبة "فورت نايت" قائمة الألعاب الأكثر تحميلًا في 2018، فيما أتت لعبة ببجي -صاحبة الشعبية الكبيرة في العالم العربي- بالمركز الرابع.