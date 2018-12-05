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النائب العام يؤكد على هذا الأمر الهام بشأن استرداد الأموال

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المصريون ووكالات

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قرار من النائب العام في حادث الغسيل الكلوي

أكد النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أهمية الدور الذي تقوم به اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات بالخارج كأحد الآليات القانونية في استرداد الأموال والتي من خلالها أمكن تفادي الصعوبات المترتبة على اختلاف النظم القانونية بين الدول.
جاء ذلك خلال كلمة المستشار نبيل أحمد صادق، في اجتماع المدعين العامين لمنطقة حوض المتوسط ودول البلقان والذي عقد بمدينة اكس اون بروفونس بدولة فرنسا، حيث يأتي ذلك ضمن اهتمام النيابة العامة المصرية بالتعاون القضائي بين أجهزة النيابة العامة في الدول الأخرى، دعما لتبادل الخبرات في مجال مكافحة الجريمة بشتى صورها، ومداً لجسور التعاون القضائي بين أجهزة النيابة العامة في منطقة حوض المتوسط باعتبارهما السبيل الأمثل لمواجهة مثل هذا النوع من الجرائم.
وذكر بيان صادر عن مكتب النائب العام، اليوم الثلاثاء، أن المستشار نبيل أحمد صادق لفت إلى أهمية تعزيز التعاون الدولي بين أجهزة الإدعاء العام بدول حوض المتوسط لمكافحة الجريمة المنظمة وضرورة العمل على منع توفير ملاذات آمنة للأموال متحصلات الجريمة، مؤكدا وجود أمثلة ناجحة 
في التعاون الدولي في هذا المجال بين النيابة العامة المصرية ونظيرتها الفرنسية.
ومن جانبه، أشار رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية المستشار أحمد سعيد، إلى دور وحدات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في منطقة حوض المتوسط في التحري عن أموال مرتكبي الجرائم المنظمة وتبادل المعلومات فيما بينها وإبلاغ النيابة العامة بعد الحصول على موافقة الوحدات مقدمة المعلومات احتراماً لقواعد إجمونت.
وأكد المستشار أحمد سعيد أهمية إبرام مذكرات التفاهم بين وحدات مكافحة غسل الأموال بدول البحر الأبيض المتوسط في مجال تبادل المعلومات.
وأوصى المشاركون في اجتماع المدعين العامين لدول البحر الأبيض المتوسط ودول البلقان إلى ضرورة استمرار ودعم التعاون القضائي في مجال مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وتذليل العقبات التي قد تعترض التحفظ على الأموال والممتلكات المتحصلة من الجريمة وإنشاء نقاط اتصال للتنسيق بين دول البحر الأبيض المتوسط في هذا المجال، على أن يتم مناقشة تلك الإجراءات في الاجتماع القادم ضمن موضوعات أخرى تتعلق بتتبع وملاحقة مرتكبي الجريمة المنظمة العابرة للحدود.

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