"المركزي" يكشف معلومة هامة بشأن العملة الجديدة

05 ديسمبر 2018 - 12:07 ص

أكد خالد فاروق، وكيل محافظ البنك المركزي، حقيقة اعتزام البنك إصدار نقود بلاستيكية خلال الفترة المقبلة، قائلًا إن هذه العملة لن تكون من البلاستيك، وإنما سيتم إصدارها من مادة بوليمر «البولي بروبلين».



وأوضح «فاروق»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «on e»، مساء الثلاثاء، أن هذه العملة الجديدة من المتوقع أن تكون شبيهة بعملة الـ 5 جنيهات الإسترليني، معقبًا: «هتبقى زيها بالظبط، وهي عملة زي البلاستيك، لكنها مش بلاستيك».



وأشار إلى أن عملة البلد تعتبر عنوانها أمام السياح، لهذا ينبغي الحفاظ عليها من الاتساخ، مستطردًا أيصًا أن عمر هذه العملة الجديدة يعتبر 4 أضعاف عمر العملة الحالية خلال التداول.



وأضاف وكيل محافظ البنك المركزي «بندور على حاجة تبقى أكثر أمانًا، وضد التزوير والإتلاف والكتابة، ومقاومة للمياه والرطوبة، والاتساخ»، مضيفًا أن تزويرها يعتبر صعبًا ومكلفًا للغاية.

