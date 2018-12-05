  • الأربعاء 05 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر12:38 ص
بحث متقدم
البنك المركزي

"المركزي" يكشف معلومة هامة بشأن العملة الجديدة

محمد صبحي

تعليق صادم لـ"صبحي" عن فستان رانيا يوسف.. هذا ما قاله

الفريق أحمد شفيق

"النمنم" يكشف تفاصيل خطة الإخوان لاغتيال "شفيق"

وحيد حامد وأحمد موسى

مشادة ساخنة بين أحمد موسى وحيد حامد لهذا السبب

وحيد حامد

وحيد حامد يكشف معلومة هامة عن فساد "57357"

الاخوان

«إخوان البحيرة» الأكثر انشقاقًا عن التنظيم

سجناء «الزقازيق العمومي»

سجناء ومنسيون.. حكايات وأسرار

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر قرارات ملكية جديدة

البرنس مع السفير الاسرائيليى

إبراهيم: من حق «البرنس» مقابلة سفير إسرائيل.. وسامي: فعل فاضح

سيارات الإسكندرية تتحوّل إلى ركام بعد الاشتعال

السيارات المهجورة بالشوارع.. أوكار للمخدرات والتفجيرات

في هندوراس..

اعتقال 10 أشخاص في فضيحة فساد ضخمة

عرب وعالم

بالصور.. ضد الرئيس هيرنانديز احتجاجات فى هندوراس
بالصور.. ضد الرئيس هيرنانديز احتجاجات فى هندوراس

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

"صلاح" في المركز السادس بسباق الكرة الذهبية

#

مصرع وإصابة 15 في حادث تصادم بالوادي الجديد

#

اعتقال 63 مسؤولًا إثيوبيًا

#

إصابة 13شخصًا فى حوادث متفرقة بالبحر الأحمر

اعتقلت السلطات في هندوراس 10 أعضاء سابقين في مجلس إدارة المعهد الهندوراسي للضمان الاجتماعي اليوم الثلاثاء، بتهمة التورط في فضيحة فساد ضخمة.
وقال لويز جويماريس من "ام ايه سي سي اي اتش" وهي مهمة ضد الفساد في هندوراس تابعة لمنظمة الدول الأمريكية إن المشتبه بهم اشتروا معدات غير ضرورية لم تستخدم.
وكان قد تم اعتقال عشرات الأشخاص، ومن بينهم المدير السابق للمعهد، في وقت سابق بتهم فساد. ويشتبه أن مئات آخرين شاركوا في سرقة أكثر من 300 مليون دولار من صناديق مرتبطة بالضمان الاجتماعي.
وقد تعرض المعهد الهندوراسي للضمان الاجتماعي، الذي يقدم المعاشات والتغطية الصحية، للنهب باستخدام عقود مع شركات صورية.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال الشافعي.. لماذا يؤلم الإسلاميين؟!

محمود سلطان

فستان رانيا لم يعرها وحدها!

فراج إسماعيل

النِتْ.. والنَتْيتَه

حسام فتحي

الهجوم على الأزهر. وأصحاب الأفكار الميًتة

د. هشام الحمامي

بسملة .. تفاقم العرض والمرض !

د. حسام عقل

عظمة النبوة فوق كل عظمة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» اعتقال 10 أشخاص في فضيحة فساد ضخمة
» "يوتيوب" يتفوق على "إنستجرام" و"سناب شات" بـ 2018
» فستان رانيا يوسف يتسبب في "خناقة" ببرنامج "الإبراشي"
» تعرف على الجريمة التي ارتكبها أقدم سجين في مصر؟
» احذر.. هذه الأسماك فيها سم قاتل
» موجة استقالات لقيادات بارزة من حزب «البناء والتنمية»
» لا يحق للرجل أن يعطي زوجته "الفياجرا النسائية"
» هذا هو سبب دعوة أمير قطر لزيارة السعودية
» تعرف على موعد طرح هواتف الجيل الخامس من "سامسونج"
» «الهلالي» يطلب ترخيصًا من جامعة الأزهر بالظهور الإعلامي
» "السترات الصفراء" تصدم رئيس ورزاء فرنسا بهذا الأمر

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • فجر

    05:15 ص

  • فجر

    05:15

  • شروق

    06:44

  • ظهر

    11:50

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
سجناء «الزقازيق العمومي»
سيارات الإسكندرية تتحوّل إلى ركام بعد الاشتعال
السمك سام ومقلي.. «موت وبرقلي »
أرشيفية
ضحية السعودية