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بحلول 2020

"المركزي" يعتزم إصدار عملة بلاستيكية جديدة

مال وأعمال

طارق عامر، محافظ البنك المركزي
طارق عامر، محافظ البنك المركزي

المصريون ووكالات

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قال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، إن العملة البلاستيكية الجديدة التي يعتزم البنك إصدارها بالأسواق بحلول 2020 ستكون مصنوعة من البوليمر، وعمرها يعادل أضعاف عمر العملة الورقية.
وأضاف عامر في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط الأوسط أن العملة البلاستيكية معمول بها منذ عشرات السنين، بالعديد من الدول ومنها دول كبرى، مثل بريطانيا وغيرها وتطبيقها في مصر يعد أمرا إيجابيا لحركة النقد بالأسواق.
وأضاف العملة البلاستيكية ستسهم في تخفيض تكاليف الطباعة، وتحسين مستوى الأوراق التي تتداول بشكل كبير حيث تتدهور حالة العملة الورقية ،بشكل سريع بعد تداولها.
وأوضح محافظ البنك المركزي المصري أن العملة البلاستيكية، لن تكون شبيهه بالعملة المعدنية أو الكوينز، وإنما ستكون في حجم العملة الورقية المتداولة ونفس تصميمها كل بحسب فئته.

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