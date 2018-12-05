  • الأربعاء 05 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر04:05 ص
بحث متقدم
البنك المركزي

"المركزي" يكشف معلومة هامة بشأن العملة الجديدة

محمد صبحي

تعليق صادم لـ"صبحي" عن فستان رانيا يوسف.. هذا ما قاله

الفريق أحمد شفيق

"النمنم" يكشف تفاصيل خطة الإخوان لاغتيال "شفيق"

وحيد حامد وأحمد موسى

مشادة ساخنة بين أحمد موسى وحيد حامد لهذا السبب

وحيد حامد

وحيد حامد يكشف معلومة هامة عن فساد "57357"

الاخوان

«إخوان البحيرة» الأكثر انشقاقًا عن التنظيم

سجناء «الزقازيق العمومي»

سجناء ومنسيون.. حكايات وأسرار

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر قرارات ملكية جديدة

البرنس مع السفير الاسرائيليى

إبراهيم: من حق «البرنس» مقابلة سفير إسرائيل.. وسامي: فعل فاضح

سيارات الإسكندرية تتحوّل إلى ركام بعد الاشتعال

السيارات المهجورة بالشوارع.. أوكار للمخدرات والتفجيرات

احتجاجات مناهضة لماكرون أثناء تفقده لمقر أمني

عرب وعالم

ماكرون
ماكرون

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

النائب العام السعودي رفض وجود الجزيرة أمام القنصلية

#

تفاصيل انفجار قنبلة أسفل سيارة ضابط بحلوان

#

مصرع مطرب شهير في حادث مروع

#

"يا فرحة ما تمت".. وفاة لص أثناء سرقة صالون حلاقة

شهدت مدينة مدينة "لو بوي أون فيلاي الفرنسية"(وسط)، الثلاثاء، احتجاجات مناهضة للرئيس، إيمانويل ماكرون، أثناء زيارته لمقر أمني أحرقه محتجون، يوم السبت الماضي.
وجاء حرق المبنى جرّاء موجة الاحتجاجات الدامية التي تقودها حركة تطلق على نفسها اسم "السترات الصفراء" منذ السبت؛ وتتبنى مطالب بإلغاء زيادة أسعار الوقود، قبل أن توسع نطاق مطالبها إلى تحسين المقدرة الشرائية للفرنسيين.
ولقي 3 أشخاص حتفهم منذ اندلاع الاحتجاجات، وأصيب ألف و43 شخصًا من بينهم 222 من رجال الأمن، واعتقل ألف و424 آخرين.
والثلاثاء تفقد الرئيس الفرنسي مقر الشرطة الذي تعرض للحرق بالمدينة المذكورة، وأثناء مغادرته المكان بسيارة حكومية واجهته مظاهرة احتجاجية طالب المشاركون فيها استقالته من منصبه.
وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن رئيس الوزراء الفرنسي، تعليق فرض الضرائب الجديدة على الوقود لمدة 6 أشهر، استجابة لمطالب المحتجين. 
جاء ذلك في كلمة ألقاها فيليب بمقر الحكومة بباريس، وأعلن، خلالها، أيضا، أن الحكومة قررت عدم زيادة أسعار الكهرباء والغاز الشتاء المقبل.
وبخصوص أسعار الغاز والكهرباء، قال إنها "لن تشهد زيادة الشتاء المقبل"، معتبرًا أنه "لا توجد أي ضريبة تستحق أن تضع وحدة أمتنا في خطر".
وأعلن فيليب فتح حوار وطني حول الضرائب والنفقات العامة، ينطلق 15 ديسمبر/كانون الأول الجاري وينتهي في الأول من مارس/آذار المقبل. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال الشافعي.. لماذا يؤلم الإسلاميين؟!

محمود سلطان

فستان رانيا لم يعرها وحدها!

فراج إسماعيل

النِتْ.. والنَتْيتَه

حسام فتحي

الهجوم على الأزهر. وأصحاب الأفكار الميًتة

د. هشام الحمامي

بسملة .. تفاقم العرض والمرض !

د. حسام عقل

عظمة النبوة فوق كل عظمة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» مقتل إرهابي خلال مداهمة أمنية بأسيوط
» اعتقال 10 أشخاص في فضيحة فساد ضخمة
» "يوتيوب" يتفوق على "إنستجرام" و"سناب شات" بـ 2018
» فستان رانيا يوسف يتسبب في "خناقة" ببرنامج "الإبراشي"
» تعرف على الجريمة التي ارتكبها أقدم سجين في مصر؟
» احذر.. هذه الأسماك فيها سم قاتل
» موجة استقالات لقيادات بارزة من حزب «البناء والتنمية»
» لا يحق للرجل أن يعطي زوجته "الفياجرا النسائية"
» هذا هو سبب دعوة أمير قطر لزيارة السعودية
» تعرف على موعد طرح هواتف الجيل الخامس من "سامسونج"
» «الهلالي» يطلب ترخيصًا من جامعة الأزهر بالظهور الإعلامي

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • فجر

    05:15 ص

  • فجر

    05:15

  • شروق

    06:44

  • ظهر

    11:50

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
سجناء «الزقازيق العمومي»
سيارات الإسكندرية تتحوّل إلى ركام بعد الاشتعال
السمك سام ومقلي.. «موت وبرقلي »
أرشيفية
ضحية السعودية