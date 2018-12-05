  • الأربعاء 05 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر04:05 ص
بحث متقدم
البنك المركزي

"المركزي" يكشف معلومة هامة بشأن العملة الجديدة

محمد صبحي

تعليق صادم لـ"صبحي" عن فستان رانيا يوسف.. هذا ما قاله

الفريق أحمد شفيق

"النمنم" يكشف تفاصيل خطة الإخوان لاغتيال "شفيق"

وحيد حامد وأحمد موسى

مشادة ساخنة بين أحمد موسى وحيد حامد لهذا السبب

وحيد حامد

وحيد حامد يكشف معلومة هامة عن فساد "57357"

الاخوان

«إخوان البحيرة» الأكثر انشقاقًا عن التنظيم

سجناء «الزقازيق العمومي»

سجناء ومنسيون.. حكايات وأسرار

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر قرارات ملكية جديدة

البرنس مع السفير الاسرائيليى

إبراهيم: من حق «البرنس» مقابلة سفير إسرائيل.. وسامي: فعل فاضح

سيارات الإسكندرية تتحوّل إلى ركام بعد الاشتعال

السيارات المهجورة بالشوارع.. أوكار للمخدرات والتفجيرات

وزير الداخلية الإيطالي يفسد مداهمة بتغريدة متسرعة

عرب وعالم

الشرطة الإيطالية ارشيفية
الشرطة الإيطالية ارشيفية

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

فرنسا: 110 مصابين على خلفية احتجاجات "السترات الصفراء"

#

الإفراج عن 3682 سجينُا بمناسبة ذكري أكتوبر

#

إيطاليا: ما تفعله فرنسا فى ليبيا «استعمار»

#

إيطاليا: لن نسمح ببناء مساجد جديدة

تم أمس الثلاثاء، توجيه اتهام إلى وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، وهو من النشطاء البارزين على موقع تويتر للتواصل الاجتماعى ،بإفساد مداهمة مهمة للشرطة بالإعلان عنها بشكل مسبق على وسائل التواصل الاجتماعي.
وكتب سالفيني أولا منشورا على تطبيق "واتساب" عبر مساعديه، ثم على موقع تويتر بشأن اعتقال "15 مجرما نيجيريا" في مدينة تورينو بشمال غرب إيطاليا.
وبعد ساعات، شكا أرماندو سباتارو رئيس الادعاء العام في مدينة تورينو من أن الرسالة "شكلت خطرا على النتيجة الجيدة للعملية التي لا تزال جارية".
وقال سباتارو في بيان نقلته وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" "نأمل في أن يتجنب وزير الداخلية الرسائل المماثلة في المستقبل".
وينظر إلى إجادة سالفيني لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي على أنها أحد الأسباب الرئيسية لشعبيته. 
ويتصدر حزبه، حزب الرابطة، الذي ينتمي إلى تيار اليمين المتطرف استطلاعات الرأي في إيطاليا.
ولم يهتم سالفيني بتوبيخ سباتارو، حيث قال "يتعين على أى شخص التفكير قبل التحدث. إذا كان المدعي العام في تورينو متعبا، فيمكنه التقاعد: أتمنى لسباتارو مستقبلا أفضل كمتقاعد".
وأضاف "إذا كتب لي قائد الشرطة في الساعة 0722 (0622 بتوقيت جرينتش) ليبلغني عن عملية ضد المافيا والجريمة المنظمة، كما يفعل بشكل منتظم، فأنا أعتبر نفسي حرا وأتشرف بأن أشكر وأهنئ قوات إنفاذ القانون اعتبارا من الدقيقة التالية".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال الشافعي.. لماذا يؤلم الإسلاميين؟!

محمود سلطان

فستان رانيا لم يعرها وحدها!

فراج إسماعيل

النِتْ.. والنَتْيتَه

حسام فتحي

الهجوم على الأزهر. وأصحاب الأفكار الميًتة

د. هشام الحمامي

بسملة .. تفاقم العرض والمرض !

د. حسام عقل

عظمة النبوة فوق كل عظمة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» مقتل إرهابي خلال مداهمة أمنية بأسيوط
» اعتقال 10 أشخاص في فضيحة فساد ضخمة
» "يوتيوب" يتفوق على "إنستجرام" و"سناب شات" بـ 2018
» فستان رانيا يوسف يتسبب في "خناقة" ببرنامج "الإبراشي"
» تعرف على الجريمة التي ارتكبها أقدم سجين في مصر؟
» احذر.. هذه الأسماك فيها سم قاتل
» موجة استقالات لقيادات بارزة من حزب «البناء والتنمية»
» لا يحق للرجل أن يعطي زوجته "الفياجرا النسائية"
» هذا هو سبب دعوة أمير قطر لزيارة السعودية
» تعرف على موعد طرح هواتف الجيل الخامس من "سامسونج"
» «الهلالي» يطلب ترخيصًا من جامعة الأزهر بالظهور الإعلامي

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • فجر

    05:15 ص

  • فجر

    05:15

  • شروق

    06:44

  • ظهر

    11:50

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
سجناء «الزقازيق العمومي»
سيارات الإسكندرية تتحوّل إلى ركام بعد الاشتعال
السمك سام ومقلي.. «موت وبرقلي »
أرشيفية
ضحية السعودية