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مقتل إرهابي خلال مداهمة أمنية بأسيوط

قضايا وحوادث

أسيوط
أسيوط

المصريون ـ متابعات

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الأمن يحبط تخطيط إرهابى فى 30 يونيو

أعلن مصدر أمني مصري عن مقتل إرهابي وإصابة آخر، الأربعاء، في اشتباكات وقعت بين قوات الأمن وإرهابيين أثناء إلقاء القبض على خلية إرهابية بالظهير الصحراوي على طريق الفرافرة بطريق أسيوط جنوبي البلاد.
وأضاف المصدر الأمني أن قوات الأمن تمكنت من إلقاء القبض على بقية أعضاء الخلية وبحوزتهم أسلحة آلية وذخيرة وكتب تكفيرية وخرائط وأدوات تصنيع متفجرات ومستلزمات إعاشة.
وأوضح أن قوات الأمن اشتبكت مع عناصر إرهابية على طريق دشلوط الوادي الجديد عند الكيلو 80 غربي أسيوط، حسبما أفادت "سكاي نيوز عربية".
وهرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الاشتباك، وفرضت قوات الشرطة بالتنسيق مع قوات الجيش عددا من النقاط الأمنية الثابتة على الطريق.
ووفقا لوسائل إعلام مصرية، وردت معلومات لجهاز الأمن الوطني مفادها وجود عدد من العناصر الإرهابية بأحد المناطق بالجبل الغربي على طريق الفرافرة وكرا لهم استعدادا لتنفيذ عددا من العمليات الإرهابية.
وعقب تقنين الإجراءات، جرى إعداد حملة مدعومة بقوات قتالية وسيارات دفع رباعي، وفور قرب القوات من المنطقة وشعور الإرهابيين بهم بادروا بإطلاق النيران، وأسفرت الاشتباكات عن مقتل أحد العناصر المسلحة وإصابة آخر، وجار تحديد هويتهما.

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