  • الأربعاء 05 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر09:12 ص
بحث متقدم
جوزيه

الخطيب يكشف السبب الحقيقي لرفض "جوزيه" تدريب الأهلي

الإبراشي

شاهد .. خناقة وتهديدات ببرنامج الإبراشي بسبب "فستان" رانيا يوسف

الكبدة والسجق

بعد كارثة "الدم المجمد" .. طريقة لمعرفة حقيقة "الكبدة" التي تأكلها

رانيا يوسف

أغرب ما فعلته ابنة "رانيا يوسف" مع زميلها الذي انتقد "الفستان"

جوزيه

تعرف على شروط "جوزيه" للقبول بتدريب الأهلي

البنك المركزي

"المركزي" يكشف معلومة هامة بشأن العملة الجديدة

محمد صبحي

تعليق صادم لـ"صبحي" عن فستان رانيا يوسف.. هذا ما قاله

الفريق أحمد شفيق

"النمنم" يكشف تفاصيل خطة الإخوان لاغتيال "شفيق"

وحيد حامد وأحمد موسى

مشادة ساخنة بين أحمد موسى وحيد حامد لهذا السبب

وحيد حامد

وحيد حامد يكشف معلومة هامة عن فساد "57357"

5 مزايا للنقود البلاستيكية التي تنوي مصر طبعها

الصفحة الأخيرة

النقود الورقية
النقود الورقية

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

كوريا الجنوبية تنفي استيراد الكلاب من مصر لأكلها

#

هجوم عنيف من أولياء الأمور على وزير التعليم

#

نائب يقترح: 3 طرق للحد من الإرهاب في مصر

#

مطالب برلمانية بإنشاء مصانع لتدوير القمامة بالمحافظات

العملات الورقية

العملات البلاستيكية

كشفت مصادر عن نية البنك المركزي المصري طبع نقودًا بلاستيكية من مادة "البوليمر" بدءًا من عام 2020 .

وتساءل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عن جدوى هذه الفكرة والفرق بينها وبين النقود الورقية ، وفيما يلي بعض مميزات هذه النقود:

- تتميز بالقوة بعكس النقود الورقية التي تتلف بسرعة وبالتالي يمكن زيادة العمر الافتراضي لتداولها في السوق .

- مقاومة للماء ولا تتأثر بالأتربة

- صديقة للبيئة ولا تؤدي إلى نقل الأمراض والميكروبات مثل العملات الورقية

- صعبة التزوير بعكس النقود الورقية

- عمرها الافتراضي أكبر خمس مرات من العملات الورقية.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال الشافعي.. لماذا يؤلم الإسلاميين؟!

محمود سلطان

فستان رانيا لم يعرها وحدها!

فراج إسماعيل

النِتْ.. والنَتْيتَه

حسام فتحي

الهجوم على الأزهر. وأصحاب الأفكار الميًتة

د. هشام الحمامي

بسملة .. تفاقم العرض والمرض !

د. حسام عقل

عظمة النبوة فوق كل عظمة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» لأول مرة .. ولادة طفل من رحم امرأة متوفية تبرعت به لأخرى حية
» شاهد أهداف ومهارات مهاجم الأهلي الجديد "حامد حمدان"
» فيس بوك يتيح ميزة جديدة قد تغير حياة المستخدمين
» فتوى مثيرة للجدل من مبروك عطية عن الفياجرا النسائية و "الرجالية"
» 5 مزايا للنقود البلاستيكية التي تنوي مصر طبعها
» هنيدي يكشف عن طريقته المثيرة للجدل في معاكسة الفتيات
» مقتل إرهابي خلال مداهمة أمنية بأسيوط
» اعتقال 10 أشخاص في فضيحة فساد ضخمة
» "يوتيوب" يتفوق على "إنستجرام" و"سناب شات" بـ 2018
» فستان رانيا يوسف يتسبب في "خناقة" ببرنامج "الإبراشي"
» تعرف على الجريمة التي ارتكبها أقدم سجين في مصر؟

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • ظهر

    11:50 ص

  • فجر

    05:15

  • شروق

    06:44

  • ظهر

    11:50

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
سجناء «الزقازيق العمومي»
سيارات الإسكندرية تتحوّل إلى ركام بعد الاشتعال
السمك سام ومقلي.. «موت وبرقلي »
أرشيفية
ضحية السعودية